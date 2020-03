Il clima che cambia la Valle, concorso fotografico della Cgil pensionati

“La Valle d'Aosta nell'era dei cambiamenti climatici” è il tema di un concorso fotografico, promosso dallo Spi Cgil Valle d'Aosta. L'obiettivo è quello documentare il fenomeno attraverso immagini significative, ma anche di raccogliere testimonianze fotografiche di varie esperienze e buone pratiche di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

L'intento è infatti quello di far crescere la consapevolezza nella cittadinanza di come i cambiamenti climatici siano già reali, osservabili, tangibili e quantificabili e di quanto sia importante avere rispetto dell'ambiente che ci circonda. Proprio in quest'ottica si inserisce il concorso fotografico, aperto ai fotoamatori (sono esclusi dalla partecipazione i fotografi professionisti).

Il concorso è suddiviso in due temi: Segni della natura, ovvero l'impatto dei cambiamenti climatici sugli elementi naturali in Valle d'Aosta; Gesti quotidiani, vale a dire le azioni quotidiane e le scelte di vita che possono contribuire a invertire il trend negativo del fenomeno e a ridurne l’impatto.

In palio, per ogni area tematica, un premio di 400 euro per il primo classificato, di 250 euro per il secondo e di 150 euro per il terzo. Inoltre ci sarà anche il premio speciale Unipol di 400 euro, assegnato anche in questo caso a due finalisti, uno per ogni tema.

Le immagini dovranno essere salvate in formato JPEG (.jpg), profilo colore RGB. Sono ammesse sia immagini scansionate scattate su pellicola (negativa o diapositiva), sia realizzate direttamente con apparecchi digitali. Ciascun file fotografico deve essere nominato con la sigla dell'area selezionata, un numero progressivo ed un titolo (ad es. A1-foto1–titolo). Le fotografie devono pervenire nel giusto senso di visione. Il numero e il titolo dovranno corrispondere alla descrizione fornita nel modulo di iscrizione.

Le fotografie devono essere state scattate in Valle d’Aosta in tempi recenti, cioè non prima dell’anno 2017. Le fotografie in bianco e nero saranno ammesse, così come i tagli rispetto al formato originale (CROP).

Per scaricare il bando del concorso e la scheda di partecipazione collegarsi al sito internet www.cgil.vda.it. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0165271611.

La scheda di partecipazione compilata e il consenso al trattamento dei dati personali devono essere chiusi in una busta sigillata e priva di contrassegni. La busta deve essere inserita in un plico contenente le opere fotografiche salvate su supporto informatico, che va inviato o consegnato a mano entro e non oltre il 30 settembre 2020 presso una delle seguenti sedi SPI CGIL.