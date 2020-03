Coronavirus: la Polizia postale avverte, attenti agli sciacalli della rete

In tempi già difficili ed in cui la connessione in rete per molti è l’unico strumento di contatto, oltre al virus bisogna tenere sotto controllo le azioni degli sciacalli informatici.

La Polizia postale segnala alcuni casi di file dannosi dai quali guardarsi che si riferiscono alla pandemia del coronavirus.

In particolare si tratta di due malware, ovvero ‘software malevolo’ che contiene un programma/codice dannoso che mette a rischio un sistema.

Il primo assume la forma di un file nominato CoronaVirusSafetyMesures pdf che viene allegato alle mail spam; l’estensione è soltanto in apparenza .pdf, si tratta invece di un file eseguibile .exe che avvia il download di contenuti spazzatura. Il file che circola in mail e WhatsApp non è assolutamente da aprire.

Il secondo malware assume la forma di un file con allegato .doc nel quale sono esposte alcune precauzioni per evitare il contagio a firma dottoressa Penelope Marchetti dell’OMS.

La Polizia postale invita a non aprire allegati a mail sospette anche se hanno apparenti estensione .doc o .pdf.