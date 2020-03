A Morgex denunciato pizzaiole che forniva pizza al banco

I Carabinieri della Stazione di Morgex hanno denunciato ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) il titolare di una pizzeria della Valdigne, per la violazione delle disposizioni restrittive contenute DPCM dell’11 marzo 2020.

In particolare, contravvenendo alle disposizioni emergenziali COVID-19, l’esercente non attuava le prescrizioni imposte per la consegna della merce a domicilio, ma chiedeva agli acquirenti di recarsi presso la struttura per ritirare quanto ordinato telefonicamente.

Inoltre, è stata inviata alle competenti autorità amministrative una segnalazione per la sospensione della licenza.