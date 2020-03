Le scuse del medico all’Azienda Usl: apprezzamento della Giunta e del Gruppo di coordinamento COVID-19

L'Azienda USL ha chiarito la situazione con il medico che aveva realizzato e diffuso un video molto critico sui social, azione per la quale si è formalmente scusato.

"Nella consapevolezza di quanto la pressione di questi giorni sia difficile da gestire - spiega una nota della Regione - si ribadisce che la situazione attuale può essere superata solo lavorando tutti insieme per risolvere i tanti problemi che, ogni giorno, si presentano alle strutture".

Nella nota si legge ancora che "oggi è più che mai necessario, soprattutto per i nostri cittadini che vivono in una condizione di ansia e di restrizioni senza precedenti, lasciare ogni polemica e restare uniti nel grande sforzo richiesto per superare questo momento di emergenza".