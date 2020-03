MOUV' chiede una campagna massiccia per individuare gli asintomatici

Riteniamo come MOUV’ che sia necessario ringraziare tutti coloro che, a diverso titolo, lavorano ormai da settimane di fronte ai diversi aspetti della crisi sanitaria che sta investendo anche la Valle d’Aosta e che in queste ore assume aspetti preoccupanti.

Un plauso va anche alla nostra comunità che in generale ha assunto comportamenti responsabili e solidali in questo momento difficile, che mobilita le migliori energie. Tuttavia - e lo diciamo senza nessuna polemica - l’emergenza incalza e rischia di travolgerci. Ecco perché bisogna essere sempre più incisivi. In questo senso, ci domandiamo se per fermare il Coronavirus, oltre alle molte misura opportunamente assunte, non si debba intensificare l’azione per trovare i pazienti asintomatici, cioè che non sviluppano i sintomi, perché sono quelli che più favoriscono il contagio. La Valle d’Aosta si presta ad una campagna di profilassi attraverso un uso massiccio dei tamponi che individuino i malati ed quanto si è già cominciato a fare in alcune Regioni. Siamo un’area test ideale per una ricerca epidemiologica utile per contrastare la malattia e bisogna segnalare questa opportunità alle autorità italiane ed europee.