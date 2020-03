Coronavirus: le aziende agricole di Coldiretti - Campagna Amica consegnano a domicilio

Dalla carne al vino, dai salumi ai formaggi freschi e stagionati tra cui spicca senz’altro la Fontina e ancora marmellate, conserve, miele, yogurt e latte. Sono numerosi i prodotti che le imprese agricole valdostane di Coldiretti, aderenti ai mercati di Campagna Amica, consegnano a domicilio ai valdostani per fronteggiare l’emergenza Coronavirus che impone alle persone di stare a casa cambiandone profondamente le abitudini di acquisto.

“Nel pieno rispetto delle norme sanitarie in atto, i nostri imprenditori si stanno attivando per attivare il servizio a domicilio che offre la possibilità di prenotare e farsi recapitare direttamente a casa la spesa” spiegano Alessio Nicoletta e Elio Gasco, presidente e direttore di Coldiretti Valle d’Aosta.

“Sulla scia di #MangiaItaliano, il servizio è utile soprattutto per chi ha maggiore difficoltà ad uscire e garantisce il fabbisogno alimentare settimanale con prodotti locali, in un’ottica di sostegno alla cittadinanza che arriva direttamente dalla campagna, perché, nonostante tutto, la natura non si ferma e il lavoro dei nostri imprenditori continua a fornire tutte le grandi eccellenze per le quali siamo conosciuti nel mondo” continuano Nicoletta e Gasco.

Sul sito di Coldiretti Valle d’Aosta – www.valledaosta.coldiretti.it - è possibile trovare la locandina con le aziende che aderiscono ed i loro riferimenti per poterle contattare. E’ importante – continuano Alessio Nicoletta e Elio Gasco – che anche supermercati, ipermercati e discount aderiscano alla campagna di mobilitazione #MangiaItaliano con atti concreti, privilegiando negli approvvigionamenti sugli scaffali i prodotti i prodotti lattiero-caseari e i vini del nostro territorio”.

Inoltre, per essere in linea con i nuovi modi di stare insieme al tempo del Coronavirus gli chef contadini di Campagna Amica hanno creato una serie di tutorial on line a disposizione di tutti sul sito www.campagnamica.it dove spiegano trucchi e segreti della pasta e dei dolci fatti in casa e molte altre ricette golose “Sono la concreta testimonianza della necessità, più volte sottolineata da noi di Coldiretti di come sia fondamentale investire sull’agricoltura perché un settore strategico per lo sviluppo sostenibile” ha spiegato Elio Gasco.