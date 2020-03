Coronavirus: Su MYmovies gratis in streaming cinquanta film

Alla luce delle disposizioni governative messe in atto per contrastare e contenere la diffusione da Coronavirus, MYmovies si schiera dalla parte del pubblico e sostiene la campagna #iorestoacasa offrendo gratis ai propri lettori la possibilità di vivere l’esperienza cinematografica attraverso la Sala Web.

Mercoledì 18 marzo la programmazione prosegue con un’altra prima assoluta streaming, Antropocene - L’epoca umana, un viaggio alla scoperta di come l'uomo abbia cambiato il pianeta, attraverso immagini spettacolari dal forte impatto visivo, mentre da venerdì 20 marzo - direttamente dal Far East Film Festival - sarà possibile (ri)scoprire i titoli che hanno più caratterizzato il festival di Udine: da Burning, capolavoro di Lee Chang-dong candidato ai Premi Oscar (prima assoluta streaming), alle sei più grandi opere del Maestro Ozu Yasujiro.

Il Torino Underground Cinefest dal 22 marzo si propone di valorizzare e divulgare un tipo di cinema alternativo senza però escludere linguaggi ed estetiche più tradizionali.

Venerdì 27 marzo alle ore 21:00, un evento esclusivo: a esattamente un mese dall’uscita al cinema - in attesa di ritornare in sala non appena riapriranno i grandi schermi - il noir La Gomera - L'isola dei fischi, in Concorso all’ultimo Festival di Cannes, una godibile e intelligente riflessione sul linguaggio del cinema. Sabato 28 marzo è la volta dell’attesissima selezione Donne Wanted, otto film, otto registe e una battaglia, quella della scrittrice e attivista Jane Jacobs per salvare la città di New York dalla riqualificazione urbana negli anni Sessanta. Apre The Rider - Il sogno di un cowboy, della promettente regista Chloé Zhao che racconta l'epopea di un giovane cowboy alla riconquista del proprio destino.

La programmazione di giovedì 2 aprile sarà interamente dedicata alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo: si parte alle 16.00 con il film Tutto ciò che voglio - Please stand by con Dakota Fanning, promosso da CinemAutismo, mentre alle 21:00 The Special Need di Carlo Zoratti. Il diario intimo di Marguerite Duras, magistralmente permeato dall'attrice francese Mélanie Thierry in La Douleur, concluderà il 5 aprile questo viaggio cinematografico d'autore svolto rigorosamente tra le mura casalinghe, e con esso, si spera, l'emergenza sanitaria nel nostro Paese.

Per assistere gratuitamente online alle visioni collettive dei film in streaming promossi da MYmovies sarà sufficiente collegarsi QUI dal proprio computer, tablet o device, selezionare i film da vedere e prenotare uno degli oltre 25.000 posti gratis disponibili nelle sale web.

La piattaforma MYMOVIESLIVE simula fedelmente la visione di un film al cinema, i posti assegnati sono limitati e numerati e gli streaming iniziano a un orario prestabilito. È possibile vedere gli altri spettatori in sala, fare amicizia e conversare in chat.

L’iniziativa di MYmovies si inserisce nell’ambito della campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa in collaborazione con Bim Distribuzione, CG Entertainment, CinemAutismo, Far East Film Festival, Fondazione Stensen, Lo schermo dell’arte, Okta Film, Rai Cinema, Torino Underground, Tucker Film, Valmyn e Wanted Cinema.