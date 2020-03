Subito in Valle un Commissario straordinario anti Covid-19 per evitare altri scempi come le pseudo mascherine

La domanda corre sulla bocca dei medici, degli operatori sanitari e di tutti coloro che in questi giorni devono confrontarsi con l'assistenza a un paziente afflitto da coronavirus: Ma un Commissario straordinario avrebbe permesso che oggi la Protezione civile nazionale consegnasse in ospedale pseudomascherine che sono un affronto a chi le deve indossare? La risposta è scontata: certamente no. Il fatto è che se un medico di Pronto soccorso serio, preparato e responsabile come quello il cui video abbiamo pubblicato oggi è costretto a gridare pubblicamente la sua rabbia per aver ricevuto una sorta di fazzoletto bucato al posto di una corretta mascherina di protezione, allora la situazione è grave al punto che non si può certamente più aspettare.

Pio Porretta, direttore della Protezione civile regionale (foto a lato), impegnato h 24 nell'Unità di crisi a coordinare le attività di emergenza in Valle, miracoli non ne può fare: ecco perchè un Commissario straordinario regionale organizzativo in Valle d'Aosta serve adesso, non domani e non importa che sia un medico perchè ad esempio Guido Bertolaso, invocato e subito nominato Commissario per l'emergenza in Lombardia, medico non è ma è probabilmente l'uomo giusto al posto giusto cioè colui in grado di organizzare lì dove l'organizzazione manca, di decidere quando nessuno riesce a prendere decisioni.

Per intervenire il più presto possibile laddove si presentino problemi come quello delle vergognose mascherine di stoffa lanciate dalla finestra ai medici valdostani, occorre qualcuno che sappia prendere le redini in mano e tenerle strette. Nell'attesa, potremmo suggerire ai vertici regionali e alla Usl VdA di valutare l'acquisto diretto e immediato delle mascherine ffp3 ad alta protezione respiratoria, ovvero quelle più performanti per l’imperativa tutela del nostro personale medico. Non si può dormire, occorre agire subito.