PAPA: In pellegrinaggio per invocare la fine della pandemia

Come in pellegrinaggio, nel pomeriggio di domenica 15 marzo Papa Francesco si è recato a sorpresa in due luoghi simbolici di Roma, la basilica di Santa Maria Maggiore e la chiesa di San Marcello al Corso, per invocare la fine della pandemia da covid-19 che colpisce l’Italia e il mondo: in entrambi i casi ha implorato la guarigione per i tanti malati, ha ricordato le numerose vittime di questi giorni, e chiesto che i loro familiari e amici trovino consolazione e conforto.

Lasciato il Vaticano poco dopo le 16, in privato il Pontefice ha raggiunto dapprima la papale basilica liberiana: accolto dal cardinale arciprete Stanisław Ryłko e dai domenicani che la officiano, ha raggiunto la cappella dove è custodita e venerata l’icona della Vergine, Salus populi romani.Deposto un mazzo di fiori, il vescovo di Roma ha pregato in silenzio davanti all’immagine mariana. Successivamente, percorrendo un tratto di via del Corso a piedi, si è diretto verso la chiesa di San Marcello, dove si trova il Crocifisso miracoloso che nel 1522 venne portato in processione per le strade della città, perché finisse la “Grande Peste”.

All’interno del tempio che fu distrutto da un incendio — in cui però si salvò proprio il miracoloso crocifisso ligneo — Papa Francesco ha deposto un mazzo di fiori, sostando in preghiera, accompagnato dalla comunità dell’ordine dei Servi di Maria, cui è affidata la rettoria. Al termine, verso le ore 17.30, il Santo Padre ha fatto rientro in automobile in Vaticano.

In mattinata Francesco aveva guidato la recita dell’Angelus a mezzogiorno dalla Biblioteca privata del Palazzo apostolico, preceduta dalla quotidiana celebrazione della messa delle 7 nella cappella di Casa Santa Marta. Un rito, questo, che si è rinnovato anche lunedì 16. Per quanto riguarda le celebrazioni della Settimana santa il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha precisato che «sono tutte confermate», aggiungendo che «allo stato attuale sono allo studio modalità di attuazione e partecipazione che rispettino le misure di sicurezza poste in essere per evitare la diffusione del coronavirus. Tali modalità saranno comunicate non appena definite, in linea con l’evolversi della situazione epidemiologica.

Qualunque sia la modalità prevista, le celebrazioni della Settimana santa — ha concluso Bruni — saranno trasmesse in diretta radiofonica e televisiva, anche in mondovisione e in streaming sul sito Vatican News, e le immagini saranno distribuite da Vatican Media». Intanto, fino al 12 aprile le udienze generali del Papa e le recite dell’Angelus continueranno a essere fruibili in diretta streaming sul sito ufficiale di Vatican News e attraverso i consueti canali di diffusione delle immagini e in mondovisione.