Il Vaffa... al coronavirus dei 5S VdA che domani 60mila euro all'Usl

A fronte della grave crisi sanitaria che sta attraversando la nostra Regione i consiglieri regionali del M5S hanno deciso di donare all'azienda USL della Valle d'Aosta 60mila euro destinati a fronteggiare l'emergenza Coronavirus affinché vengano acquistati i dispositivi necessari per il personale USL e i pazienti ricoverati.

"E' un momento difficile per la nostra Regione e il Movimento 5 Stelle vuole esprimere con concretezza la sua vicinanza alle valdostane e ai valdostani: è il momento della solidarietà e speriamo che in tanti seguano tale esempio" sottolineano i consiglieri Luigi Vesan, Maria Luisa Russo, Luciano Mossa e Manuela Nasso che esprimo, anche, "gratitudine e riconoscenza a tutti coloro, personale sanitario e non, che stanno lavorando duramente in questa delicata situazione".

Il Movimento 5 Stelle, con la donazione ha permesso l'acquisto, per il momento, ha l'acquisto di un ecotomografo per il reparto di pediatria, un defibrillatore con la sua teca per il comune di Avise e materiale didattico per diverse istituzioni scolastiche, oltre a finanziare il fondo regionale per la povertà.