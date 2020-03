Camillo Lale Demoz condannato a otto anni di carcere per il tentato omicidio di Olindo Ferré

Accogliendo la richiesta del pm Eugenia Menichetti, il giudice del tribunale aostano Davide Paladino ha condannato Camillo Lale Demoz, 75 anni, impresario edile di Quart, a otto anni di carcere per il tentato omicidio di Olindo Ferré, macellaio di Charvensod.

La sentenza di primo grado è stata emessa questa mattina in un'aula del Palazzo di giustizia semideserta a causa delle misure di prevenzione del Coronavirus. I fatti risalgono all'1 ottobre 2018, quando il macellaio era stato trovato svenuto e con traumi e ferite al capo in un capannone, in località Séran a Quart, di proprietà di Lale Demoz, che dovrà anche risarcire moglie e i due figli di Ferré, assistiti dall’avvocato Maria Rita Bagalà di Aosta e versare una previsionale di 100mila euro per ciascuno.

Secondo l'accusa, tra l'impresario e il macellaio sarebbe divampata una violenta lite al termine di un pomeriggio trascorso a bere vino e discutendo della compravendita di bestiame con alcuni allevatori, risultati estranei all'aggressione. Lale Demoz era stato arrestato l’11 gennaio 2019 con l'accusa di tentato omicidio al termine delle indagini condotte dalla Squadra mobile di Aosta. Quanto a Ferré, ha trascorso un lungo periodo di ricovero e ha subìto diversi interenti chirurgici; non è mai tornato a una vita normale.

Contro l'uomo, che ha sempre dichiarato di non ricordare nulla a causa della quantità di alcool bevuta quel giorno, sono pesate le tracce di sangue e materiale biologico rinvenute sui suoi vestiti e su una zappa, ritenuta l'arma del delitto, sulla quale erano state prelevate anche le impronte digitali dell'imputato.