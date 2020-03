Pontey: Chiuso ufficio postale senza preavviso, protesta il sindaco

E' chiuso da questa mattina l'ufficio postale di Pontey e nessuno, nemmeno il sindaco Rudy Tillier ne conosce le ragioni perchè non gli sono state comunicate, così come nessuna telefonata è giunta agli uffici comunali da parte del responsabile di sede. Il sindaco evidenzia lo sconcerto tra la popolazione, soprattutto tra gli anziani che guardano già con preoccupazione al prossimo 31 marzo quando alla Posta arriveranno le pensioni e, in caso di quarantena da Covid-19, sicuramente gli uffici per quella data non saranno aperti.

"Lo sportello di Poste Italiane a Pontey apre tre giorni alla settimana e oggi era uno di quelli - spiega Tillier - in tanti stamane, pur rispettando le distanze previste dalle norme di prevenzione coronavirus, vi sono recati per trovarsi di fronte a una porta chiusa senza nemmeno un biglietto di spiegazioni. E' grave che in giorni come questi in cui la raccomandazione principale è quella di stare a casa, si facciano uscire di casa le persone inutilmente".

Per la popolazione di Pontey, 821 abitanti, l'ufficio postale copre un servizio importante ed evita ai residenti di doversi recare agli sportelli di Chatillon. Il dubbio che la repentina chiusura si sia resa necessaria perchè un dipendente è stato contagiato dal virus è quasi una certezza: si attendono ora le pronte spiegazioni da Poste Italiane per l'improvviso e grave disservizio.