L'OPINIONE DI ANTOINE LABARDE: In Valle più del coronavirus contagia il coronacaos

Il caos è uno dei grandi alleati dei narcisisti. Senza questo stato di disordine generalizzato, un narcisista non può, coscientemente o meno, agire come più gli pare. Con l’ordine, questi non può proliferare né comportarsi com’è abituato a fare (da https://lamenteemeravigliosa.it/il-caos-favorevole-ai-narcisisti/)

E’ un pò di tempo che non Le scrivo, stamattina dopo aver assistito all’ennesima conferenza stampa di Testolin & Co, mi son deciso di rimettermi alla tastiera.



Lasciamo perdere la prima parte della conferenza stampa, dove vengono forniti i numeri del progredire della pandemia, per questo sarebbe sufficiente uno stringato comunicato dell’ASL. Ma se faccio solo un comunicato, come faccio a garantirmi visibilità.



Mi ha lasciato di stucco, la risposta di Porretta, capo della protezione civile, alla domanda precisa di un giornalista “Avete fatto la nomina del coordinatore sanitario (hanno detto che è il Dottor Montagnani…)? Risposta “…ci stiamo lavorando”.

Gelo, nessuno ha replicato. Io sono rimasto BASITO!

Il Presidente, facente funzioni, non ha detto una parola, e nemmeno Baccega, assessore alla Sanità, è rimasto muto.

Da questa cosa capisco che tutto è in mano ad un Dirigente che per fare un atto di nomina così importante ci vogliano mettendo giorni…Delle due l’una.



Ho, non è d’accordo su questa nomina e la sta rallentando “burocraticamente”, con le solite scuse: mi manca il personale, devo fare degli approfondimenti giuridici etc…oppure non ha il polso della grave situazione che stiamo vivendo, che necessita di decisioni rapidi ed efficienti.

La cosa che mi preoccupa ancor di più è il silenzio dei nostri due prodi! Perché Testolin e Baccega sono stati zitti! Dimostrano che non sono loro che reggono il timone di questa unità di crisi.



D’altronde a questo si sommano, tutte le decisioni presE fino ad ora si capisce dove siamo capitati; Vogliamo elencarne qualcuna:



Sospendono il carnevale d’Ivrea, uno dei più famosi d’Italia…

Testolin cosa fa: lascia festeggiare il Carnevale di Pont Saint Martin, di Verres etc; qui sarebbe necessario ricordare il comunicato della Lega che invitava a sospendere in Valle i carnevali, ma la ricoprirono di contumelie..



In Italia si chiude tutto: Testolin e Montagnani (quello che dovrebbe coordinare la sanità) invitano i turisti in Valle come destinazione sicura. In Valle arrivano a migliaia, riempiono le piste e le seconde case all’inverosimile.

Tant’è che anche il commissario dell’Asl và a sciare, rassicurato dalle parole di Montagnani e Testolin, ed adesso è a casa “positivo”!



Un altra perla, ci mettono tre settimane per comprare un macchinario (costa solo 14.000 euro) necessario per potenziare il nostro laboratorio e fare in valle l’analisi dei campioni, speriamo almeno che ne abbiano comprati due perché se si guasta siamo di nuovo da capo.



Mancano le mascherine per gli operatori sanitari, dobbiamo aspettare le ordinI Roma per tutti, cercare altre vie per acquistarle sul mercato internazionale attraverso le nostre partecipate…ci vuole già troppa fantasia..la Lombardia lo fa da due settimane adesso arriveremo anche noi.. “cica pe cou”.



Adesso che ormai serve a poco ha fatto un decreto, per mettere un po' di ordine con gli afflussi dei turisti, forse in questi giorni era condizionato dai proprietari delle seconde case…che le affittano ai lombardi.

Sulle elezioni che ormai non interessano più a nessuno… sta ancora aspettando che qualcuno da Roma gli dica cosa fare!



In queste conferenze si sente sempre parlare di decreti nazionali, ma dov’è andata la nostra Autonomia?



Dico questo perché stamattina la Stampa titola “Pronti i camper per fare più test la nuova sfida di Zaia a Roma”.



Direttore, le ricopio cosa scrive Ecco Zaia sul suo profilo:



“Mi spiace che qualcuno continui a dire che sbagliamo, ma a questo punto, sinceramente ce ne freghiamo.

Sono gli stessi che ci dicevano che le mascherine non servivano, che non ci hanno detto che il warning erano i respiratori automatici, che non ci dissero che questi pazienti assorbono ossigeno 20-40 volte in più di un normale ricoverato in terapia intensiva e che poteva nascere il problema del congelamento delle condotte di ossigeno negli ospedali, che non ci dissero che respiratori, mascherine e ossigeno erano il cuore del lavoro da fare.

Tutti parlano delle posizioni dell’Oms ma noi non l’abbiamo visto qui, in trincea. Abbiamo il massimo rispetto delle idee di tutti ma anche il dovere di pensare prima di tutto ai nostri cittadini e a metterli in sicurezza”.



Ecco io vorrei un Presidente come Zaia!

Ah mi dimenticavo Baccega e Testolin sono ben ancora dell’Union…mah valli a capire!

Antoine Labarde

Caro Antoine, ben ritrovato. Era da tempo che non si faceva sentire. Ci voleva proprio il coronacaos per mettersi alla tastiera?. Grazie per le suggestioni e speriamo che chi di competenza rifletta. pi.mi.