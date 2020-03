Lavevaz 'La giunta lavora ad un piano Salva Valle d'Aosta'

La Valle d’Aosta si trova in un’emergenza che non viveva dal dopoguerra, una situazione di grande tensione, anche emotiva. La gente è molto preoccupata ed ha giustamente paura. Il lavoro del nostro personale sanitario, merita un encomio particolare per lo sforzo che sta facendo, cosi come tutta la giunta, il Presidente Testolin ed i nostri Sindaci che sono in prima linea e sono il primo vero riferimento per i Valdostani che si trovano in difficoltà.

In questa situazione, come abbiamo avuto modo di dire in queste settimane, la politica dovrebbe tacere e lavorare, senza riempire la stampa di comunicati e dichiarazioni che sono quanto di più lontano ci sia dalle necessità dei Valdostani in questo momento.

Questo silenzio, per chi ha l’intelligenza di capirlo, non significa certo che la politica non stia lavorando, ma solo che qualcuno, a differenza di altri, ha una sensibilità diversa rispetto a quello che sia da comunicare e quello che la gente vuole sentire oggi.

Le dichiarazioni di alcuni movimenti od esponenti politici degli ultimi giorni sono quantomeno fuori luogo ed estemporanee, il fatto di mettere in discussione una nomina tecnica fatta da Finaosta, peraltro fatta sulla base di un bando e dall’analisi di curricula professionali indiscutibili, è veramente deplorevole nel momento storico che viviamo.

Guardando invece alla buona politica, mentre la giunta sta preparando il disegno di legge per le prime misure urgenti che verranno portate in Consiglio Valle nei prossimi giorni, con interventi su Confidi, mutui, affitti, la II commissione inizia già il lavoro di analisi per il secondo intervento, che prevedrà misure più strutturali.

I virus, per loro stessa natura, sono subdoli e invisibili, e di fronte a questa emergenza, anche la proverbiale tenacia ed il coraggio dei Valdostani sono messi a dura prova. Non abbiamo avuto paura di rimboccarci le maniche e fare squadra anche di fronte a prove difficili come l’alluvione che ha devastato la nostra Valle, ma stavolta è più difficile, perché il nemico è invisibile. Insieme ce la faremo e ne usciremo più forti di prima.