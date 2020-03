FRANCO MANES 'CI SALVIAMO SOLO SE LAVORIANO CON UMILTÀ, UNITÀ E CONDIVISIONE

Il contagio del coronavirus dilaga anche in Valle d’Aosta. Cosa la preoccupa di più?

“Credo che l'aggressività di questa epidemia abbia sorpreso tutti e soprattutto anche noi valdostani che sino all'ultimo pensavamo di essere ai margini del problema. La preoccupazione maggiore in questo momento è quella di far capire bene a tutti che devono essere rispettate le regole alla lettera, soprattutto in queste due settimane che sembrano essere decisive. Le risposte dei nostri cittadini ci sono ma purtroppo esistono ancora casi di sottovalutazione del problema e questo è molto grave. E' chiaro che la sostenibilità del nostro sistema sanitario locale è in questo momento l'elemento cardine e le innumerevoli azioni di solidarietà verso i medici, infermieri e operatori sanitari ne sono la controprova. E' chiaro però che un emergenza sanitaria di questo livello, ingenera subito un emergenza economica e produttiva assolutamente analoga e qui la battaglia sarà quella di ritornare a investire nel nostro tessuto economico a qualsiasi livello".

In una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo quali sono le competenze dei sindaci?

“Credo che anche per i Primi Cittadini affrontare una emergenza del genere non sia facile, anche perché è qualcosa di assolutamente nuovo. Generalmente siamo preparati ad affrontare eventi alluvionali, franosi e valanghivi o emergenze di tipo ambientale; combattere con un nemico invisibile ci porta ad essere in questo momento in seconda linea. Una seconda linea di contenimento in cui procediamo quotidianamente nell'applicazione del nostro ruolo di massima autorità di sanità pubblica sui nostri territori. Un ruolo che ci costringe a prendere atti, ordinanze e disposizioni che qualche volta ci feriscono, ma che sono indispensabile per vincere questa battaglia. In una emergenza come questa il Sindaco diventa catena di trasmissione tra le Istituzioni e cittadini".

Ora stiamo affrontando l’emergenza sanitaria ma la crisi per l’emergenza economica sarà ancor più lunga cosa pensano e cosa possono fare le Amministrazioni comunali?

“Certo, come dicevo prima, l'emergenza economica, se non gestita con autorevolezza dallo Stato e dalle Regioni, potrà creare ancora più vittime del COVID-19. E di questo ne sono assolutamente convinto anche perché ho la sensazione che in una parte della popolazione non ci sia ancora la percezione di come potrebbe dilagarsi questo "virus economico". Non saranno solo necessarie risorse finanziarie da destinare ai cittadini, alle imprese di tutti i settori, ai liberi professionisti, ai commercianti e artigiani, ma sarà opportuno procedere ad una importante semplificazione normativa e procedurale. Lo Stato deve ritornare ad avere fiducia dei suoi cittadini, per ripartire non servono norme, compendi, certificazioni e verifiche, qui serve reale semplificazione, deve essere definito un patto nuovo tra il singolo cittadino, la singola impresa, il singolo lavoratore e lo Stato e le Regioni. Un patto che si basi sulla fiducia, sulla "stretta di mano" un gesto che da qualche settimana stiamo oramai dimenticando".

In una cinquantina di comuni valdostani vivono persone contagiate cosa significa per le Amministrazioni comunali?

“Non neghiamolo, stiamo vivendo momenti frenetici, caratterizzati da tanti dubbi, incertezze e tante interpretazioni. Sono proprio queste ultime credo, che in questo momento, determinano più difficoltà alle Amministrazioni Comunali. In ogni caso ritengo che, non solo nei Comuni interessati direttamente dal Covid ma in tutti i nostri territori, l'impegno maggiore sia quello di mantenere con forza il tessuto sociale locale unito, di evitare che ci siano fasce della popolazione che si possano sentire isolate. Essere vicini seppur lontani, far capire ai propri concittadini che le Amministrazioni Comunali ci sono e che stanno facendo tutto il possibile per rendere meno gravosa l'emergenza".

Presidente, i sindaci hanno chiesto con forza il rinvio delle elezioni comunali, ci spieghi il perché?

“Se mi permette, dato che la domanda ha anche una valenza politica, vorrei sottolineare come in questa emergenza sanitaria il sistema degli Enti Locali Valdostani sta dimostrando per l'ennesima volta efficacia ed efficienza ma soprattutto, UNITARIETA' e CONDIVISIONE, elementi questi che ultimamente sono rari da intravedere. Questo perché i Sindaci al di là delle sensibilità politiche diverse, in ogni azione che intraprendono hanno sempre e solo un obiettivo: l'interesse dei loro concittadini. Certo alcune volte si può sbagliare, ma lo si fa in assoluta buona fede".

Quindi?

"Pertanto partendo da questi presupposti, l'Assemblea del CPEL ha ritenuto fondamentale dare un segnale al legislatore in un momento di grande emergenza sanitaria e territoriale, per sottolineare che i Sindaci hanno altre urgenze, altri problemi. Le elezioni Comunali? in questo momento assolutamente un adempimento marginale. Ora dobbiamo salvare la nostra Valle, la nostra Italia, altro che politica?"

Partendo da questi presupposti, peraltro condivisibili, allora sarebbe opportuno rinviare anche le elezioni regionali?

“In queste ore si sta parlando di un rinvio non solo in Valle ma anche a livello Nazionale. Certo a titolo personale, ne sono assolutamente convinto anche perché è opportuno e saggio liberare dalla mente degli eventuali aspiranti al Consiglio Regionale elementi e argomentazioni che non riguardino nello specifico l'emergenza in atto. E' chiaro però che come evidenziato dal Comitato Esecutivo del CPEL con propria nota è necessario garantire comunque un Governo Regionale fortemente operativo in cui le prerogative e le specificità della nostra Autonomia possano essere evidenti. Oggi e forse per diversi mesi, la politica deve andare in sordina, ci servono donne e uomini delle Istituzioni che lavorino ai vari livelli in silenzio e con coscienza,. Dobbiamo mettercela tutta".

E’ utopistico pensare a elezione congiunte per Comunali e Comunali in autunno?

“Se è vero quanto ho detto precedentemente, oggi non è il momento di ragionare su una evenienza procedurale che presupporrebbe un intenso dibattito politico trasversale. Dibattito che in questo momento, ci porterebbe lontani dalla vera emergenza. Quando sarà il momento però, mi auguro che il dibattito politico nell'affrontare la tematica, non si riduca solo ad una mera attività di contrattazione e di mantenimento di posizioni acquisite. Come abbiamo già detto più volte come Sindaci, bisogna ridare voce agli elettori e soprattutto rispettarne le scelte“.

Per concludere, cosa pensa di potere consigliare, come presidente dei sindaci valdostani, ai suoi colleghi, ai cittadini e alla politica regionale?

“Ai miei colleghi niente, perché siamo una grande famiglia in cui a partire dal sottoscritto ogni giorno impariamo qualcosa dai nostri stessi colleghi. Forse siamo ancora quelle figure istituzionali e di Amministratori - non dico di politici perché mi sembrerebbe fuori luogo - che hanno ancora il coraggio di riconoscere i propri limiti. Ai cittadini diciamo solo di stare uniti e di avere sempre fiducia nei loro Sindaci, persone che cercano di fare tanto e che qualche volta sbagliano anche. Alla politica regionale chiediamo di abbassare sempre più il livello della dialettica politica, non si tratta più di massacrare l'avversario, qui oramai serve costruire e creare usando forse, mattoni di diversi colori, un muro solido che deve sostenere le sfide future della nostra Valle“.