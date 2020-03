Dalla Valle d’Aosta agli USA: quali documenti servono?

Facendo parte dell’Italia, anche gli abitanti della Valle d’Aosta possono usufruire dei vantaggi del Visa Waiver Program, che permette di recarsi negli Stati Uniti per un periodo di 90 giorni senza bisogno di visto. Prima di poter viaggiare ed entrare nel territorio statunitense con questo programma, bisogna richiedere e ottenere l’ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

La domanda per l’ESTA deve essere compilata online e, una volta approvata, l’autorizzazione ottenuta ha in genere una validità di 2 anni dal rilascio.

ESTA per gli Stati Uniti: Chi può richiederlo?

Per essere considerati idonei ad ottenere l’ESTA, ci sono alcuni requisiti da soddisfare:

Essere un cittadino o residente legale di un Paese facente parte del Visa Waiver Program

(come già detto in precedenza, l’Italia è tra questi, quindi gli abitanti della Valle d’Aosta e delle altre regioni soddisfano questo requisito)

Durata del viaggio inferiore a 90 giorni

Viaggiare negli Stati Uniti per fini lavorativi, turistici e/o di transito

Non si è già in possesso di un visto non-immigranti

L’autorizzazione ESTA deve essere ottenuta almeno 72 ore prima della propria partenza ed è necessaria per potersi imbarcare su voli o navi dirette negli Stati Uniti. È consigliabile inoltrare la richiesta il prima possibile, in quanto sarebbe necessario richiedere un visto non-immigranti, nel caso la domanda venisse rifiutata.

Informazioni e Documenti Necessari per la Richiesta:

Per richiedere l’ESTA è necessario essere in possesso di un passaporto elettronico, riconoscibile dalla presenza di un microchip sulla copertina. Bisogna assicurarsi che il passaporto non sia scaduto e che la data di scadenza sia successiva al momento del rientro in Italia.

Coloro che sono in possesso di un passaporto di vecchio tipo possono richiederne uno nuovo elettronico, seguendo le modalità indicate sul sito della Polizia di Stato.

Inoltre, chi ha denunciato lo smarrimento o il furto del proprio passaporto e poi lo ha ritrovato, non deve assolutamente inserire nella richiesta ESTA i dati del passaporto in questione, poiché questo causerebbe l’annullamento automatico della domanda.

Durante la compilazione della domanda si dovranno inserire:

Dati personali (nome, cognome, data di nascita, ecc.)

Informazioni sul passaporto (Numero, data di rilascio e scadenza, ecc.)

Contatti del richiedente e d’emergenza (Indirizzo, città di residenza, numero e indirizzo e-mail)

Informazioni sul viaggio

Informazioni sul proprio punto di contatto statunitense e indirizzo del proprio alloggio negli Stati Uniti (se ancora non si conosce con certezza, inserire la dicitura “sconosciuto”).

Potrebbero essere richieste anche ulteriori informazioni, come ad esempio i contatti del proprio datore di lavoro. Online è disponibile una lista esaustiva delle domande presenti nel modulo di richiesta e, in generale, di quelle più frequenti sull’ESTA per gli Stati Uniti.

Per presentare la domanda si deve pagare la tassa di servizio, sarà quindi richiesto l’inserimento di un metodo di pagamento valido tra:

MasterCard

VISA

American Express

Discover (JCB o Diners Club)

PayPal

Controllare la Propria Richiesta:

Una volta inoltrata, la richiesta verrà in genere processata nell’arco di 72 ore. Per conoscere l’esito, basta accedere alla pagina “Verificare lo stato della domanda” online e, una volta inseriti i dati necessari, al richiedente apparirà 1 delle 3 opzioni possibili:

Autorizzazione Pendente: La richiesta è ancora sotto esame Richiesta Approvata Viaggio non Autorizzato: In questo caso per recarsi negli Stati Uniti sarà necessario richiedere un visto.

Arrivo e Permanenza negli Stati Uniti con l’ESTA:

Anche se la propria richiesta per l’ESTA è stata approvata, questo non garantisce con certezza di poter essere ammessi negli Stati Uniti. Una volta arrivato a destinazione, il viaggiatore verrà interrogato da un agente del CBP (U.S. Customs and Border Protection) che ne determinerà l’idoneità all’ingresso negli Stati Uniti.

Una volta considerati idonei, non si potrà comunque estendere la propria permanenza negli USA al di là dei 90 giorni.