CORONAVIRUS: Più di 1000 persone in isolamento

Non si ferma l'incremento di casi positivi al coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta: il bollettino dell'Unità di crisi diffuso alle 18 segnala 111 contagiati (più i due pazienti deceduti) di cui 38 sono ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (cinque in Rianimazione) mentre gli altri 73 sono in isolamento domiciliare. Infine sono 1061 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica, così i loro familiari e le persone con le quali hanno avuto contatti stretti.

Per la prima volta conferenza stampa con mascherina anti coronavirus

Nel frattempo sono raddoppiati i posti letto destinati ai pazienti affetti da coronavirus Covid-19 nell'ospedale Parini di Aosta, dove è stata allestita al primo piano un'intera ala, con 66 letti, completamente isolata dal resto dell'ospedale.

Lo ha spiegato oggi il coordinatore medico dell'emergenza, Luca Montagnani, durante la conferenza stampa quotidiana organizzata dalla presidenza della Regione. A questi si aggiungono 10 posti nel reparto di malattie infettive per i pazienti sospetti, uno a pressione negativa nell'unità coronarica e un altro isolato al pronto soccorso.

(Il bollettino di ieri sera)

All'ospedale Beauregard ci sono due letti isolati nel reparto pediatria, dove i bambini sono accolti con i genitori, e altri 10 posti in rianimazione, espandibili a 20 quando arriveranno le attrezzature. "In 48 ore abbiamo un ospedale completamento diverso che sarà in grado di contrastare il Covid in maniera significativa", ha commentato l'assessore regionale alla sanità, Mauro Baccega.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 27.980 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (rispetto a ieri sono 3.233 per una crescita del 13,1%) Di queste, sono decedute 2.158 (+349, 19,3%) e sono guarite 2.749 (+414, 17,7%). 1.851 persone sono in terapia intensiva (+179, 10,7%). Attualmente i soggetti positivi sono 23.073 (il conto sale a 27.980 se nel computo ci sono anche i morti e i guariti).