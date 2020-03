Cornavirus: Un anziano muore con coronavirus. Allerta alta superati i 100 contagiati

In Valle d'Aosta si registra il secondo decesso di un uomo colpito da coronavirus ma già affetto da altre patologia. Nel frattempo i contagiati sono aumentati così come gli ospedalizzati.

Prosegue l'impennata di casi positivi al coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta: il bollettino dell'Unità di crisi diffuso alle 14 indica 105 contagiati (più i due pazienti deceduti) di cui 31 sono ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (tre in Rianimazione) mentre gli altri 74 sono in isolamento domiciliare. Infine sono 949 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica, così i loro familiari e le persone con le quali hanno avuto contatti stretti. In totale sono stati eseguiti 287 tamponi e si è attesa dei risultati per 31 esami.

Il Presidente della Regione e il Gruppo di coordinamento regionale istituto dalla Protezione civile per la gestione sul territorio regionale del COVID-19, confermano, purtroppo, il secondo decesso in Valle d’Aosta di un paziente affetto da Covid-19, la cui situazione clinica pregressa è stata ulteriormente aggravata, nell’ultime ore, da un evento acuto. Il paziente era ricoverato nel reparto infetti dell’Ospedale U. Parini di Aosta.

A nome del Governo regionale, il Presidente della Regione esprime cordoglio e vicinanze alla famiglia.Inoltre, a seguito dell’isolamento domiciliare del Commissario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, Angelo Michele Pescarmona, risultato positivo al tampone Coronavirus, si rende noto che, a seguito di indicazioni acquisite presso le autorità sanitarie, i collaboratori asintomatici che ricoprono funzioni essenziali all’interno del sistema sanitario e gestionale, dovranno utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuale. In caso di comparsa di qualsiasi sintomo, si procederà con l’isolamento ed effettuazione del tampone.