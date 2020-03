Dalla Fondazione Abri Onlus 53mmila euro per acquisto postazione terapia intensiva Covid-19

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Abri Onlus ha deliberato una prima donazione all'Usl della Valle d'Aosta di oltre 53mila euro per contribuire economicamente al contrasto della pandemia in atto, tramite l’acquisto di una postazione completa per la cura di pazienti affetti da Coronavirus.

La donazione verrà impiegata dall’AUSL Valle d’Aosta per l’acquisto di un letto di degenza, di un ventilatore e di un sistema di monitoraggio multiparametrico per il Reparto di Rianimazione/Terapia Intensiva dell’Ospedale Parini di Aosta.

“Con questa prima e pronta donazione la Fondazione Abri Onlus vuole attivamente contribuire - spiega il Presidente Christian Calgaro - a sostenere e dotare l'AUSL della Valled’Aosta di parte del materiale e dei macchinari necessari per fronteggiare con ogni capacitàpossibile l'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso nella nostra Regione".

La Fondazione Abri Onlus, con questo significativo gesto, intende inoltre far sentire la propria vicinanza a tutto il personale medico, sanitario ed ausiliario attualmente in forza per l’emergenza in atto, ringraziandolo sentitamente per l’instancabile e prezioso lavoro che sta svolgendo per tutta la Comunità.

“Ci auguriamo - dice Calgaro - che questo nostro intervento possa servire dasprone per tutti coloro che, per quanto possibile, vorranno concorrere con la loro generosità adare il proprio contributo all’AUSL ed alla Protezione Civile della Valle d’Aosta che sono in pri-ma linea nella lotta alla pandemia".