Fatela finita, la situazione è seria!

La diffusione in Valle d'Aosta del contagio da Coronavirus si fa di ora in ora sempre più preoccupante. I numeri aumentano e le soluzioni, le decisioni da prendere sembrano rallentate da logiche e giochetti politici tra assessori, mezzi assessori ed aspiranti presidenti che in questo momento proprio non ci vogliono.

L'ultima?

La nomina del Commissario / Coordinatore, la cui partita politica è finita 3 a 2, dopo una lunga discussione e il tentativo di chi oggi occupa pro tempore la Presidenza della Regione di non considerare per nulla l'indicazione espressa dalla V Commissione. Nomen omen!

Ma è possibile che questo Governo dimezzato ancora litighi al suo interno per decisioni che dovrebbero essere tempestive e chiare.

Ma è possibile che questo Governo dimezzato debba farsi convocare nelle commissioni consiliari per avviare una necessaria collaborazione con tutti i rappresentanti del Consiglio?

Ma è possibile che fino ad oggi questa Giunta dimezzata si sia asserragliata al secondo piano di piazza Deffeyes pensando di poter far tutto da sola?

No signori, così non va! Servono risposte decise e rapide. Servono persone unite che guardino al domani e siano coscienti del fatto che questa emergenza non lascerà la Valle d'Aosta come era prima.

Oggi alla guida della crisi non servono persone che guardano alle prossime elezioni, in cerca di visibilità e tetra gestione di un potere che li ha e sta logorando.

Questi signori, così facendo fanno davvero rimpiangere chi a parole volevano sostituire, ma di cui non sono minimamente all'altezza e i fatti lo stanno dimostrando.