Domani martedì 17 marzo saint San Patrizio Vescovo

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 17 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 18 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Cappella del Seminario Maggiore - ore 18.00

S. Messa - senza partecipazione dell'assemblea - trasmessa in diretta

su Radio Proposta in Blu per la terza Stazione quaresimale

Venerdì 20 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 22 marzo - IV di Quaresima

Cappella del Seminario Maggiore - ore 10.00

S. Messa - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta in Blu

Mercoledì 25 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Cappella del Seminario Maggiore - ore 18.00

S. Messa - senza partecipazione dell'assemblea - trasmessa in diretta

su Radio Proposta in Blu per la quarta Stazione quaresimale

Domenica 29 marzo - V di Quaresima

Cappella del Seminario Maggiore - ore 10.00

S. Messa - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta in Blu

Martedì 31 marzo

Vescovado - mattina

Udienze

Le Messager Valdotain ricorda lunedì 16 marzo saint Héribert

La Chiesa celebra martedì 17 marzo saint San Patrizio Vescovo

«Arrivato in Irlanda, ogni giorno portavo al pascolo il bestiame, e pregavo spesso nella giornata; fu allora che l’amore e il timore di Dio invasero sempre più il mio cuore, la mia fede crebbe e il mio spirito era portato a far circa cento preghiere al giorno e quasi altrettanto durante la notte, perché allora il mio spirito era pieno di ardore». Patrizio nasce verso il 385 in Britannia da una famiglia cristiana. Verso i 16 anni viene rapito e condotto schiavo in Irlanda, dove rimane prigioniero per 6 anni durante i quali approfondisce la sua vita di fede secondo il brano della Confessione che abbiamo letto all’inizio. Fuggito dalla schiavitù, ritorna in patria. Trascorre qualche tempo con i genitori, poi si prepara per diventare diacono e prete.

In questi anni raggiunge probabilmente il continente e fa delle esperienze monastiche in Francia. Ha ormai 40 anni e sente forse la nostalgia di ritornare nell’isola verde. Qui c’è bisogno di evangelizzatori e qualcuno fa il suo nome come vescovo missionario. Egli si prepara, ma la famiglia è restia a lasciarlo partire, mentre degli oppositori gli rimproverano una scarsa preparazione. Nel 432, tuttavia, egli è di nuovo sull’isola. Accompagnato da una scorta, predica, battezza, conferma, celebra l’Eucarestia, ordina presbiteri, consacra monaci e vergini.

Il successo missionario è grande, ma non mancano gli assalti di nemici e predoni, e neppure le malignità dei cristiani. Patrizio scrive allora la Confessione per respingere le accuse e celebrare l’amore di Dio che l’ha protetto e guidato nei suoi viaggi così pericolosi. Muore verso il 461. È il patrono dell’Irlanda e degli irlandesi nel mondo.

Il sole sorge alle ore 6,36 e tramonta alle ore 18,30.