Sicurezza lavoratori priorità dei sindacati

In riferimento alle professioni sanitarie ci è stato garantito che i dispositivi di sicurezza individuali sono stati forniti regolarmente e che la Protezione Civile e nelle condizioni di continuare a farlo”. E’ quanto spiegano in una nota le organizzazioni sindacali diffusa al termine dell’incontro con la giunta regionale.

“In questo senso – si legge nella nota - ci è stato comunicato che a breve verranno diramate, da parte degli organismi sanitari competenti regionali, le modalità di utilizzo dei DPI al fine di garantirne un corretto utilizzo nei modi e nei tempi”.

Per quel che riguarda le aziende private che sono ancora in attività è stato chiesto al Prefetto di vigilare affinché le norme di sicurezza siano rispettate. In questo senso Cgil-Cisl-Savt-Uil segnaleranno le situazioni difformi in modo tale che si possa intervenire immediatamente anche attraverso le forze dell'ordine.

La nota spiega, ancora, che nell’amministrazione regionale e negli enti locali sono circa il 50% le persone che usufruiscono di ferie o di lavoro agile. I sindacati hanno infine chiesto “di aumentare l'utilizzo di lavoro agile e di avere una linea comune in tutto il Comparto nell'utilizzo dei permessi retribuiti, visto che al momento in alcune situazioni non vengono concessi”.

L’impegno dei sindacati in un momento di grande difficoltà è “vigilare il più possibile affinché quei lavoratori che sono costretti a continuare a garantire la loro opera siano messi nelle condizioni di tutelare la loro salute e quella degli altri”.