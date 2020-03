Un racconto al giorno leva un po’ di malinconia

Nel XIV secolo Giovanni Boccaccio immaginò, per il suo Decameron, che dieci persone si ritirassero al chiuso per sfuggire il contagio della peste e per passare il tempo ciascuna raccontasse ogni giorno una novella.

Oggi i giorni di isolamento saranno di certo più di dieci, ma in Valle d’Aosta c’è chi ha reagito in modo simile ai protagonisti di Boccaccio pensando, però, non al proprio piacere ma a quello degli altri, in particolare (ma non solo) a quello dei bambini costretti in casa.

E’ Elisa Giordano, di Verrès, che ha dato vita ad un canale YouTube dal quale ogni giorno legge una fiaba o un leggenda. ‘Non so come mi sia venuta l’idea. – racconta – Sin da bambina amavo leggere fiabe e leggende ed i miei genitori mi comperavano molti libri di quel genere.’ Così Elisa ha pensato di mettere a frutto questa sua passione dando vita al canale ‘Il lupo racconta le storie’.

‘Sentire un racconto – spiega – aggiunge una nota di affetto al prendere un libro e leggerselo.’ Le storie del lupo non sono riservate ai bambini. ‘Hanno qualcosa da dire a tutti, grandi e piccoli’ afferma Elisa Giordano.

Oltre a fare passare qualche momento di evasione ai ‘reclusi in casa’, le storie di Elisa hanno anche un risvolto culturale perché ampliano le conoscenze. Seguire le storie di Elisa Giordano è semplicissimo: basta scrivere ‘il lupo racconta le storie’ su YouTube e scatta la magia.