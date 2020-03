Barocco 'Ascoltiamo Louvin subito una giunta per la Valle d'Aosta'

L’emergenza non aspetta. La proposta del Prof. Roberto Louvin invita il mondo politico regionale a una riflessione urgente: “Non è tempo di assemblearismo, ma di esercizio di poteri di governo anche straordinari, assunti nel rispetto della legalità da persone e organi che ne siano chiaramente i titolari”.



La Valle d’Aosta può farlo, ne ha bisogno, i Valdostani se lo meritano.



La necessità di dare risposte veloci a famiglie e aziende in difficoltà deve essere la priorità di tutti coloro che sono stati chiamati a rappresentare la regione in Consiglio Valle.

Condivido quindi l’invito del Prof. Roberto Louvin affinché, la sua proposta, trovi immediatamente condivisione.



Abbiamo bisogno di tutte le risorse migliori, interne ed esterne al Consiglio Valle, per cercare di combattere questa pandemia: un fatto epocale che ci deve trovare uniti.