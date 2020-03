Ricerca di medici e infermieri, anche in quiescenza, da assegnare all'area dell'emergenza-urgenza

Sono risultati idonei tutti i cinque candidati presentatisi a sostenere le prove concorsuali, in particolare n. 3 specialisti, di cui 2 da stabilizzare e n. 2 specializzande entrambe iscritte all’ultimo anno di specializzazione.

La Direttrice della Struttura Complessa “Gestione delle risorse umane, formazione e relazioni sindacali” dichiara che, al fine di fronteggiare la grave situazione di emergenza legata al virus COVID – 19, procederà all’immediata assunzione degli idonei disponibili, ivi incluse le due specializzande.

Il Direttore Amministrativo informa che sono stati pubblicati sul sito web aziendale, nella sezione “Avvisi e concorsi”, due bandi per avvisi pubblici, il primo volto a raccogliere manifestazioni di interesse alla formazione di elenchi di personale medico specializzando o in quiescenza a cui affidare incarichi, in regime di libera professione, per effettuare attività assistenziale nelle aree dell’Emergenza Urgenza, Medica e Diagnostica, il secondo per raccogliere manifestazioni di interesse alla formazione di elenchi di infermieri in quiescenza a cui affidare incarichi, in regime di libera professione, per effettuare attività assistenziale sempre nelle aree dell’Emergenza Urgenza e Medica.