ARERA sospende i distacchi per morosità forniture energia elettrica, gas e acqua

Apprendiamo con soddisfazione la notizia diramata nella serata di ieri da Arera che ha deciso di bloccare tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energiaelettrica, gas e acqua per morosità di famiglie e piccole imprese fino al 3 aprile 2020.

È stato inoltre istituito un conto presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, condisponibilità fino a 1 miliardo, per garantire la sostenibilità degli attuali e futuriinterventi regolatori a favore di consumatori e utenti.Una decisione scaturita alla luce della nostra richiesta, inviata ieri non solo ad Arera, maanche al Ministro dello Sviluppo Economico, al Presidente Consiglio Nazionale deiConsumatori e degli Utenti (CNCU) e all’AGCOM.

Ci aspettiamo ora che, analogadecisione, venga presa per le utenze telefoniche e per i servizi di connessione.Le drastiche misure adottate dal Governo con il D.P.C.M. 11 marzo 2020 hannogiustamente invitato tutti i cittadini a rimanere, salvo situazioni eccezionali e motivate,presso le proprie abitazioni, per limitare la massimo la diffusione ed il contagio del virus.

I cittadini che devono rimanere a casa non possono essere privati di servizi essenzialiquale il telefono necessario per chiedere aiuto in caso di bisogno.Una fase straordinaria richiede misure straordinarie e la massima collaborazione daparte di tutti, per questo confidiamo nel buonsenso del Governo e delle Autoritàcompetenti affinché i cittadini non subiscano disagi o ingiustizie.