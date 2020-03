Si moltiplicano le iniziative per alleggerire queste cupe, rigorose giornate in cui l'isolamento è l'arma migliore per combattere il virus Covid-19. E c'è chi per scacciare l'ombra del Coronavirus ha deciso di salutare medici, infermieri, protezione civile e tutti i lavoratori italiani impegnati a rendere più sicura la nostra vita in modo originale e simbolico.