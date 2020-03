Sindaci pro e sindaci contro la presenza di turisti in Valle nei giorni del Coronavirus

"In un momento di grave emergenza come stiamo vivendo non dobbiamo creare fratture nella nostra piccola comunità; non dividiamo il paese tra residenti e turisti, occorre restare uniti per superare l'emergenza". E' l'appello di Jean-Antoine Maquignaz, sindaco di Valtournenche, che cerca così di smorzare le polemiche che si stanno moltiplicando nella vallata del Breuil per la presenza di turisti e villeggianti, soprattutto lombardi, nelle seconde case e in alloggi-vacanza affittati nei primi giorni di marzo.

"Quelli che sono arrivati - aggiunge il sindaco -, magari da una decina di giorni, adesso non possono certo andarsene; la situazione è comunque sotto controllo, abbiamo viveri e generi di prima necessità per tutti. Ho cheisto alle Forze dell'ordine un presidio 24 ore su 24 per impedire l'accesso al paese a chi non ne ha diritto e presto sarà istituito".

A Courmayeur invece, il sindaco, Stefano Miserocchi, ha invitato con decisione i turisti a tornarsene a casa quanto prima, facendo proprio il disagio dei residenti esasperati e preoccupati per la presenza di tanti di villeggianti.

La tensione è alta tanto che alcuni turisti sono stati anche insultati e 'invitati' caldamente a lasciare Courmayeur. In realtà il decreto #iorestoacasa vieta ai non residenti di raggiungere le seconde case ma non obbliga chi già c'è ad andarsene.

Per questo motivo Matteo Fossati, villeggiante ligure da molti anni a Courmayeur ha avviato una petizione online su Change.org per chiedere al sindaco maggior rispetto nei confronti dei turisti presenti da giorni in paese e ora si trovano praticamente impossibilitati ad andarsene. Ad oggi la sottoscrizione ha raccolto otre 700 firme.

Anche Memo Remigi è 'bloccato' a Courmayeur

Tra i tanti lombardi che per sfuggire dalla 'zona rossa' ammorbata dal Coronavirus hanno trovato rifugio nelle seconde case a Courmayeur c'è anche Memo Remigi, 81 anni, popolare cantante e conduttore televisivo, che però non ci sta a passare per 'furbetto'. E' arrivato ai piedi del Monte Bianco una decina di giorni fa perchè assistere la moglie , Lucia Russo, "che ha gravi problemi di salute", ha spiegato Remigi in un'intervista a La Stampa, sottolineando che la consorte è in Valle d'Aosta da gennaio e lui l'ha raggiunta dopo aver firmato un'autocertificazione che attesta i motivi di 'comprovata necessità'.

I coniugi Remigi avrebbero dovuto rientare nella loro residenza di Varese già da alcuni giorni, ma la moglie di uno dei protagonisti del programma 'Propoaganda Live' (non è conduttore) su La7 non può affrontare un viaggio che si presenta rischioso per diversi motivi e il marito non la vuole lasciar sola.L'artista esce dal suo appartamento in centro a Courmayeur per fare la spesa per sé e per i vicini di casa ma lamenta di essere guardato da molti come un untore. "Ho telefonato alla polizia locale per avvisarli dei motivi per i quali sono rimasto a Courmayeur - ha spiegato al cronista de La Stampa - ma nessuno finora mi ha risposto".