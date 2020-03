Positivo al Coronavirus il Commissario Usl VdA, Angelo Pescarmona

Dopo un lieve episodio febbrile è stato sottoposto a tampone' ed è risultato positivo al Covid -19 Angelo Pescarmona, commissario della Usl valdostana. "Pertanto - si legge in una nota della Regione - il dottor Pescarmona è stato posto in isolamento domiciliare presso il proprio domicilio ad Aosta. Le sue condizioni cliniche, al momento, non destano preoccupazione".

Le persone che nei giorni scorsi hanno avuto contatti con il dottor Pescarmona sono in fase di valutazione; aggiornamenti nelle prossime ore.