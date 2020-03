CORONAVIRUS: AUMENTANO CONTAGI E RICOVERI, LA VALLE CHIUDE GLI INGRESSI

Decreto choc della Presidenza della Giunta della Valle d'Aosta: da oggi è vietato l'ingresso nella regione a chiunque non sia residente tranne che per motivi di comprovata necessità sanitaria o di particolare attività lavorativa. Chiusi quindi ai non valdostani, tranne che ai Tir e ai servizi di pubblica utilità, i trafori dalla Francia e dalla Svizzera, l'autostrada A5 e la strada statale 26 da Pont-Saint-Martin. I turisti attualmente presenti in Valle nelle loro seconde case potranno lasciare la regione ma non poiù entrarvi sino alla fine dell'emergenza sanitaria.

Si tratta di una misura, ha spiegato il Presidente della Giunta, Renzo Testolin, durante la consueta conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione "estrema ma imposta dal fatto che il numero dei contagiati aumenta in maniera importante in Valle d'Aosta, a testimonianza della gravità del momento e non possiamo più permetterci ingressi a rischio".

Luca Montagnani, direttore del Dipartimento di emergenza e animazione dell'Usl, ha sottolineato che "la situazione è abbastanza grave, abbiamo 56 persone contagiate di cui 20 ricoverate al Parini e quattro di queste sono in Terapia intensiva in condizioni critiche. Il numero delle persone in isolamento domiciliare è cresciuto dagli 804 di stamattina ai 947 del tardo pomeriggio. Si lavora senza sosta per arginare il contagio ma c'è tanto da fare". Contagiati anche un pediatra e un medico di base; l'età dei ricoverati in terapia intensiva va dai 45 agli 80 anni.

I contagi in Italia regione per regione (fonte Corrieredellasera.it)

Il direttore del nuovo laboratorio di analisi dei test Covid 19, Massimo Di Benedetto, ha assicurato che "entro le 22 di questa sera avremo analizzato 60 tamponi con un risparmio di tempo di almeno una giornata rispetto ai test di Torino e questo è un dato importante, fondamentale. Dal mattino alla sera lavorano in laboratorio i tecnici e le biologhe Patrizia Falcone e Fabiola Pegoraro che riusciranno a esaminare una media di sessanta tamponi al giorno".

Il Presidente Testolin ha anche riferito che ad oggi le Forze dell'ordine hanno controllato 4000 persone tra automobilisti e titolari di ristoranti ed esercizi commerciali, e hanno denunciato 60 persone per violazione alle norme per prevenire il contagio da Coronavirus. "Tolleranza zero verso chi sgarra - assicura Testolin - stiamo andando verso il picco dell'epidemia e il rispetto delle regole deve essere totale".

L'assessore regionale alla Sanità, Mauro Baccega, ha ricordato le sottoscrizioni avviate in questi giorni da privati per sostenere le spese sanitarie della Usl VdA ma, insieme al dottor Montagnani, ha precisato che si sta rendendo sempre più difficile reperire sul mercato DPI, respiratori e monitor: "E' un problema generalizzato a tutto il Paese, purtroppo", ha detto Baccega.