Calabrese partito dalla Valle trovato positivo a Vibo Valentia

Un calabrese residente a Nicotera in provincia di Vibo Valentia giunto in Valle qualche tempo, è stato trovato positivo al coronavirus in Calabria.

L'uomo infatti è giunto a Nicotera il 12 marzo proveniente, in treno, dalla Valle d'Aosta. Lo riporta la testata Il Vibonese, giornale di Vibo Valentia, precisando che si tratta del settimo caso nella provincia e il 61esimo in Calabria.

L'uomo ha effettuato il tampone venerdì scorso e ieri, sabato, il test ha dato esito positivo al contagio. L'uomo è ora in isolamento. A Vibo oltre a questo caso sono risultati positivi due coniugi provenienti dal Pavese, tre componenti di un nucleo familiare proveniente sempre dalla Lombardia e un cittadino giunto in Calabria dal Bergamasco.