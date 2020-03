PAS chiede ai consigliere regionali di rinunciare allo stipendio

I consiglieri regionali nonché quelli temporaneamente sospesi, ma che continuano a percepire il 50% dell'indennità di carica, “diano prova di senso civico e di responsabilità, un ‘Fondo di solidarietà’ a favore degli anziani, delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese, devolvendo allo stesso le loro indennità di carica, diarie ed indennità di funzione del Presidente e dei Vice- Presidenti del Consiglio, dei Presidenti di commissione e segretari dell'Ufficio di Presidenza. Tali emolumenti non hanno più, infatti alcuna giustificazione vista l'inattività del Consiglio della Valle”. Lo chiede il comitato politico di Pays d’Aoste Souverain.

Una richiesta nata dalla da alcune considerazioni di ordine politico: “non hanno saputo assicurare un governo stabile al Pays d'Aoste dimostrando, oltre che la mancanza di un progetto politico chiaro e definito, poca disponibilità a superare, nell'interesse generale, personali differenze e diffidenze”.

Inoltre “la loro visione politica miope e la loro inazione hanno portato il Pays d'Aoste ad una stagnazione culturale, sociale ed economica; tale inerzia ha, tra l'altro, causato lo scioglimento anticipato del Consiglio della Valle ed obbligato il Governo valdostano, in prorogatio, ad operare in regime di ordinaria amministrazione”.

Altre considerazioni sono di ordine operativo: “l'inerzia nel contesto attuale di emergenza sanitaria, economica e sociale, che porta al blocco delle attività economiche e dei circuiti finanziari”. Pays d’Aoste Souverain sottolinea ancora che “la classe politica, non adottando le misure consentite dalle nostre prerogative statutarie: ad esempio competenze prefettizie, azioni in capo a Finaosta , Cva, enti locali e sistema creditizio, ha atteso e tutt'ora attende le direttive del Governo italiano per prendere quelle decisioni urgenti, necessarie ed indispensabili, in campo sanitario ed economico, che il popolo valdostano si aspetta”.

La mancanza di scelte e di decisioni ha generato confusione e sconcerto nella comunità valdostana oltre a causare difficoltà economiche per famiglie, lavoratori ed imprese.

Ultima considerazione di Pays d’Aoste Souverain: “Il rinvio delle elezioni per il rinnovo del Consiglio della Valle a metà maggio e, molto probabilmente, a causa dell'attuale emergenza sanitaria, all'autunno prossimo non giustifica, visto di fatto la loro inattività, la permanenza in carica dei suoi attuali componenti”.