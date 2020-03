COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Stella alpina e Barocco 'Urge lavorare per la Valle d'Aosta'

Stella Alpina ha sempre pensato che il Consiglio Valle non dovesse sciogliersi, a maggior ragione si ritiene che la pandemia da COVID19 avrebbe richiesto un'Assemblea nel pieno dei propri poteri.

Per questi motivi abbiamo accolto con favore che le commissioni consiliari deputate siano tornate operative per gli atti indifferibili ed urgenti necessari a contrastare la crisi sociale ed economica conseguente a quella sanitaria.

I Consiglieri Barocco (Gruppo Misto), Marquis, Marzi e Trione hanno prediletto al comunicare l'essere pronti a portare il proprio contributo nei luoghi istituzionali. Per questo motivo, nella commissione consiliare che si occupa delle vicende sanitarie, abbiamo concordato rispetto alla necessità di avere un Commissario unico, che sappia prendere spunto dall'ottimo lavoro sino a qui svolto in una situazione di totale emergenza e strutturarsi per far fronte all'aggravarsi della situazione. In tal senso abbiamo chiesto che, anche in considerazione dell'aumento dei casi, venga potenziato il supporto, che dai prossimi giorni verrà attivato, verso gli oramai quasi 600 valdostani bloccati a casa.

Esprimiamo soddisfazione per le scelte unanimi e urgenti che assieme ai colleghi di Consiglio abbiamo definito nel pomeriggio odierno a favore dell'economia valdostana: un fondo di garanzia per chi ha bisogno di liquidità, sospensione delle rate dei mutui regionali, sblocco contributo affitti e un sostegno economico alle attività in difficoltà. Si è deciso che, nei prossimi giorni, si lavorerà ad una serie di provvedimenti integrativi e complementari alle misure urgenti di oggi pomeriggio.

Noi abbiamo studiato e abbiamo portato in commissione le seguenti proposte: 1) Rinvio concordato dei tributi e delle accise regionali e locali;

2) Indennizzo per inattività forzata delle partite Iva e delle micro attività;

3) Sospensione del pagamento delle bollette dell'energia elettrica per famiglia e imprese;

4) Sostegno a favore delle cooperative sociali.

il nostro principale auspicio è che sia un nuovo spirito a fare da collante ad un metodo nuovo, necessario ad analizzare ogni singola proposta: dobbiamo lavorare assieme e valutare anche le proposte più diverse da noi come un'occasione per superare le incomprensioni del passato.