Il Leo Club VdA raccoglie fondi per l'ospedale Parini

S'intitola 'Leo Club VdA a sostegno dell'Ospedale U. Parini' l’iniziativa del Leo Club Valle d’Aosta, sceso in campo nella gara di solidarietà per l’emergenza sanitaria.

“In un momento di grande difficoltà per la nostra comunità e per il mondo - ha spiegato la Presidente del Leo Club Valle d'Aosta, Ilaria Russo - anche il Leo Club Valle d'Aosta ha deciso di fare la sua parte.

Con questa raccolta fondi abbiamo deciso di aiutare il nostro Ospedale regionale a far fronte all'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus". I fondi raccolti "saranno devoluti alla struttura ospedaliera per sostenere il reparto di terapia intensiva e per acquistare dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, tute ecc.) che sono il materiale di cui i nostri operatori sanitari hanno maggiormente bisogno". In questa grave situazione anche il minimo contributo può fare la differenza”.

Le donazioni potranno essere effettuate sulla piattaforma online GoFoundMe oppure attraverso il seguente link https://gf.me/u/xq7rwf che si trova sulle pagine Instagram e Facebook del Leo Club.