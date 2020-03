Sindacati protestano 'al JB Festaz materiale inadeguato prevebire contagi'

Nelle strutture per anziani dove sono particolarmente fragili e deboli e la cui contaminazione potrebbe creare una grossa difficoltà sanitaria e non tutelano comunque gli operatori stessi che devono lavorare in assoluta sicurezza, proprio per questo sono state emanate norme stringenti". Lo spiegano in una lettera dei sindacati di categoria Uil, Savt e Cisl al presidente della Regione, all'Assessore regionale alla Sanità e al Direttore della Casa di Riposo JB Festaz.

I sindacati evidenziano che "se non vengono messi a disposizione dei lavoratori i presidi medici definiti dai DPCM emanati adiranno le vie giudiziarie".

La lettera è firmata dal Segretario regionale VDA CISL FP Barbara Abram, dal segretario regionale SAVT FP Mauro Cretier, dal egretario Regionale UILFPL VDA Ramira Bizzotto.