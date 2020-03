Sindacati 'Personale sanitario troppo esposto, urgenti DPI più efficaci'

Il personale sanitario ribadisce che, in questo momento di emergenza/urgenza , la fornitura dei DPI (dispositivi di protezione individuali) risulta difficoltosa, inadeguata e insufficiente. La protezione del personale si ripercuote anche sulla protezione dell’utente ricoverato.

Ricordiamoci che tutto il personale in questo momento è la risorsa più importante e preziosa che abbiamo. Per protezione intendiamo anche la formazione deve essere adeguata e puntuale. Le comunicazioni interne ai dipartimenti e alle strutture ospedaliere sono frenetiche e quindi di difficile comprensione.

Anche l’organizzazione aziendale è riferita carente. Visto l’evolversi della situazione chiediamo che venga istituito un Team Comunicazione, che gestisca con efficacia ed efficienza le direttive da seguire, che informi in maniera schematica e in tempo reale tutti i dipendenti.

Le Organizzazioni Sindacali non concordano con le disposizioni ministeriali previste per operatori sanitari entrati in contatto con pazienti positivi.

Chiediamo che venga applicata la misura della quarantena e che vengano sottoposti a tampone di controllo. La sola sorveglianza sanitaria è inaccettabile, così come attendere lo sviluppo della sintomatologia per interrompere l’ attività lavorativa. Ribadiamo e sollecitiamo come già richiesto durante l’incontro in Assessorato in data 11 marzo un tavolo di confronto urgente con i vertici dell’azienda Ausl, cui a oggi non abbiamo avuto risposta. Il confronto si rende utile al fine di produrre un protocollo d’intesa ora più che mai necessario.

Le organizzazioni sindacali, RSU E RLS Fp Cgil Pietro Trovero; Cisl fp Chiara Pasqualotto; Nusing up Claudio Delli Carri; Savt Santé Umberto Nigra - Orietta Gasparella; Uil fpl Natale Dodaro - Paola Russo; Per le RSU Cristina Pivot Gli RLS