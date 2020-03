CORONAVIRUS: INVARIATI I CONTAGI DOPO 213 TAMPONI

Il picco è atteso per le prossime settimane, ma per il momento i contagi da Coronavirus in Valle segnano un rallentamernto. Infatti secondo il bollettino emesso alle 13 di oggi dall'Unità regionale di crisi sono fermi a 38 i valdostani contagiati a fronte di 213 tamponi effettuati da ieri sera quando i test erano 188. Al momento sono stati accertati 86 test negativi mentre altri 89 sono in attesa di verifica dai laboratori dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino.

Invariato anche il numero dei ricoverati: otto nel reparto Malattie infettive del Parini e uno, in condizioni critiche, è in Rianimazione. Stazionario anche il numero dei contagiati, 28, in isolamento domiciliare. I sindaci di 40 comuni hanno disposto l'isolamento domiciliare precauzionale, sotto sorveglianza medica, 657 persone.