Domani domenica 15 marzo saint César

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 15 marzo - III di Quaresima

Cappella del Seminario Maggiore - ore 10.00

S. Messa - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta in Blu

Martedì 17 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 18 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Cappella del Seminario Maggiore - ore 18.00

S. Messa - senza partecipazione dell'assemblea - trasmessa in diretta

su Radio Proposta in Blu per la terza Stazione quaresimale

Venerdì 20 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 22 marzo - IV di Quaresima

Cappella del Seminario Maggiore - ore 10.00

S. Messa - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta in Blu

Mercoledì 25 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Cappella del Seminario Maggiore - ore 18.00

S. Messa - senza partecipazione dell'assemblea - trasmessa in diretta

su Radio Proposta in Blu per la quarta Stazione quaresimale

Domenica 29 marzo - V di Quaresima

Cappella del Seminario Maggiore - ore 10.00

S. Messa - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta in Blu

Martedì 31 marzo

Vescovado - mattina

Udienze

Le Messager Valdotain ricorda domenica 15 marzo saint César

La Chiesa celebra Sant’ Eusebio II Vescovo di Vercelli

Di lui non parlano né il volume stampato nel 1581, a cura del Capitolo Eusebiano che conteneva le litanie antiche e gli Uffici propri della Cattedrale di Vercelli, né il Calendario Eusebiano, edito nel 1676 dal canonico M. A. Cusano; probabilmente s. Eusebio II ebbe culto nei secoli antichi.

Di sicuro, si ha soltanto che sotto il suo ritratto, facente parte dell’antica serie dei primi 40 vescovi dipinta nella cattedrale poi incendiata da Arduino da Ivrea (955-1015), si leggeva il nome con l’appellativo di S. Eusebius II.

Adesso inquadriamo il periodo storico della sua esistenza; a s. Emiliano, che resse la diocesi di Vercelli alla fine del secolo V († 501), successe un vescovo di cui non si conosce il nome e poi subito dopo venne Eusebio II, che in effetti fu il dodicesimo vescovo della serie episcopale, alcuni storici locali indicano il suo episcopato dal 515 al 534, ma senza documentarlo.

Gli agiografi Bollandisti, che posero la sua memoria al 15 marzo, stabilirono la data verso il 520, e si espressero con lodi generiche, dicendo che, sull’esempio del protovescovo diocesano s. Eusebio I di Vercelli († 1° agosto 371) suo omonimo, adempì i doveri pastorali con somma diligenza e carità.

E in questi termini si espresse anche il vescovo Ferrero, nell’opera sui vescovi vercellesi, da lui edita in seconda edizione nel 1609.

