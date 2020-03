I Vini Valdostani dell'Azienda Rosset Terroir protagonisti al Great Wines of Italy 2020 USA Tour di James Suckling

L'evento enologico italiano più amato negli Stati Uniti, un tour di sei città con presenze da record attraverso i più importanti hub del vino d'America, si ripropone anche quest’anno.

Con centinaia i vini di prim'ordine, dai famosi Brunelli agli incredibili Barbareschi e Amaroni, questi eventi sono dedicati a mostrare il meglio dell'Italia. La partecipazione avviene solo su invito, e i produttori possono mostrare due delle loro ultime uscite (tutte con un punteggio minimo di 90 punti o più). L'Azienda Rosset Terroir di Quart per l'occasione ha presentato il Sopraquota 900, premiato con un punteggio di 94+ da James Suckling e il suo Chardonnay, valutato 93 punti.

"Abbiamo partecipato al primo evento in Texas, a Dallas e poi a San Francisco, in due location da capogiro, in tre ore più di 1.000 professionisti hanno varcato la soglia del Suckling per degustare i nostri prodotti, è stato - spiega Angelo Sarica, manager dell'azienda valdostana - un lavoro gratificante soprattutto nel confrontarci con il meglio della viticoltura italiana".