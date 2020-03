Bambini e bambine, ragazze e ragazzi, adulti cacciamo il coronavirus

Coloriamo le vie, i paesi, le frazioni, le vetrine dei negozi chiusi e di quelli che possono proseguire l’attività per manifestare che siamo, con il bello, in guerra al virus malvagio. Sarà anche un segnale per fare sentire il nostro calore agli operatori sanitari che stanno dando la vita.

Trasformiamo le nostre vie e le nostre piazze in musei di solidarietà se sensibilizzazione. Divulghiamo informazioni e raccomandazioni sul rispetto delle norme di sicurezza ed attraverso disegni, palloncini e nastri colorati da apporre sulle facciate, sui portoni e alle finestre”.

Con la rubrica #andràtuttobene, aostacronaca vuole lanciare un messaggio di solidarietà in un momento di emergenza.

Inviate le foto del vostro arcobaleno o cuore appeso, insieme ad una breve didascalia, a redazione@valledaostaglocal.it. Per i minori è necessaria la liberatoria dei genitori ci autorizzano a pubblicare la foto ed il nome.