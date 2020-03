Il giallo sul paziente che avrebbe nascosto il contagio da Covid 19 per essere operato

E’ stato impossibile accertare la notizia ‘strillata’ sulla locandina di un quotidiano locale secondo la quale durante la visita pre-chirurgica un valdostano avrebbe nascosto ai medici i sintomi del Covid-19 per non rinviare l'intervento chirurgico.

Alla ‘civetta’ hanno fatto seguito una decina di righe in taglio basso in cui viene raccontata la storia di un presunto fatto accaduto mercoledì scorso, secondo quanto si legge, all'ospedale Parini.

Durante la visita il paziente, che aveva un po' di febbre, si sarebbe sentito male; sottoposto al tampone sarebbe risultato – in brevissimo tempo – positivo al Coronavirus. Il paziente avrebbe però nascosto ai medici di essere stato in contatto con persone a rischio. Ora si troverebbe in quarantena domiciliare mentre medici e infermieri con i quali il valdostano è entrato in contatto sarebbero stati posti in osservazione e – sempre da quanto si legge sul quotidiano - la sala chirurgica sarebbe stata sanificata. Interpellate alcune fonti sanitarie, nessuno ha voluto o saputo dare notizie in merito.