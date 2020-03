CORONAVIRUS: QUATTRO NUOVI CONTAGI, SI AVVICINANO A QUOTA 50 I POSITIVI

Aumentano in Valle d'Aosta i casi positivi al test del Coronavirus Covid-19. Il bollettino emesso oggi sabato 14 marzo dell'Unità di crisi evidenzia 42 contagiati contro i 38 di ieri, dei quali 12 sono ricoverati all'ospedale Parini mentre gli altri 30 sono in isolamento domiciliare. Ad oggi sono stati effettuati in Valle 232 tamponi, dei quali 87 risultati negativi e 102 in attesa di esito dall'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Infine sono salite a 721 le persone per le quali i sindaci di 40 comuni su 74 hanno predisposto un'ordinanza per isolamento domiciliare precauzionale, sotto sorveglianza medica.

Da quando è entrata in vigore la nuova struttura di triage agli ingressi degli ospedali Beauregard e Parini ono invece poco meno di 400 le misurazioni della temperatura corporea effettuate con la termocamera: sono stati controllati medici, infermieri, dipendenti amministrativi, parenti e amici dei degenti; nessuno di loro sarebbe risultato colpito da febbre.