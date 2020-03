CORONAVIRUS: Situazione stazionaria in Valle

Alle 13 di oggi venerdì 13 marzo sono rimasti quelli di ieri i casi positivi di coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta ovvero 27 contando il paziente 75enne deceduto nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. Il dato è stato fornito dall'Unità di crisi nel consueto bollettino giornaliero di aggiornamento.

Tra i contagiati, sei sono ricoverati all'ospedale Parini di Aosta mentre gli altri 20 sono in isolamento domiciliare. Sono stati effettuati nella regione alpina 159 tamponi, dei quali 65 sono in attesa di esito da parte dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Infine sono 591 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica, così i loro familiari e le persone con le quali hanno avuto contatti stretti. Ieri erano stati effettuati 147 tamponi, dei quali 65 negativi, mentre 542 tra residenti e turisti erano in isolamento precauzionale.

Intanto, al Casino di St-Vincent una dipendente del comparto amministrativo sarebbe risultata positiva al test del Covid-19: a casa in isolamento precauzionale i suoi colleghi e altrettanto sarebbe accaduto ad Aosta dove per tutti i dipendenti e i titolari di un importante studio notarile scatterebbe la quarantena se fosse confermato che due loro colleghe sono state contagiate dal virus