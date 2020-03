All'ospedale Parini aperto reparto per pazienti contagiati dal Coronavirus

Tanti e urgenti gli interventi di riorganizzazione degli ospedali aostani Parini e Beauregard' per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, tra i quali vi è l'apertura del nuovo reparto destinato ad accoglierei esclusivamente i pazienti Covid-19.

La decisione è stata presa dalla Direzione strategica della Usl VdA; in particolare, dall’11 marzo è stata chiusa l’attività elettiva chirurgica e interventistica. Vengono garantiti gli interventi in traumatologia e quelli per pazienti oncologici. Sono altresì garantite tutte le procedure urgenti non procrastinabili.

Ampliamento del reparto di terapia intensiva del Parini

L’attuale dotazione di 10 posti letto viene incrementata di altri 5 posti letto, di cui 3 già attivi. Allestimento di un reparto per pazienti Covid-19 non intensivi presso l’attuale reparto di Chirurgia Generale del Parini. Il reparto, dotato di 30 posti letto, è stato attivato la scorsa notte.

Riorganizzazione del reparto di Geriatria post acuti presso il Beauregard

I 30 pazienti attualmente ricoverati saranno spostati presso la Clinica Isav di Saint-Pierre, autorizzata dalla Protezione Civile anche all’attività di lungodegenza. I 30 posti letto così disponibili verranno utilizzati per pazienti acuti a media e bassa intensità di cura (non Covid-19) di competenza internistica e chirurgica, che verranno spostati dall’ospedale 'Parini' in modo tale da decongestionare ulteriormente il presidio ospedaliero.

Aumento della dotazione di posti letto del reparto di Malattie Infettive

I posti letto attuali sono 15, otto in più rispetto ai sette precedenti. Anche nei reparti di Pediatria e Ostetricia e Ginecologia sono stati messi a punto appositi percorsi di triage. All’ingresso principale del presidio di Beauregard è stata collocata una tenda della Protezione Civile per filtrare gli accessi in Pronto Soccorso e negli ambulatori. Analoghi tendoni sono già presenti all’ingresso dell’ospedale Parini. Tra le altre misure adottate si segnalano la limitazione alle sole urgenze dell’attività specialistica ambulatoriale, la limitazione degli accessi dei visitatori nei reparti di degenza (un solo visitatore nelle fasce orarie 18,30-20,00) e il divieto di ingresso dei visitatori nelle camere mortuarie, salvo particolari eccezionali esigenze.

“Agli operatori sanitari e ai tecnici afferenti al nostro Ufficio Tecnico, che hanno permesso l’apertura e la funzionalità del reparto Covid -19 in tempi così rapidi, esprimo il mio personale ringraziamento e quello dell’intera direzione strategica” ha sottolineato il Commissario Angelo Pescarmona.