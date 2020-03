Nella Plaine di Aosta chiuse piste ciclabili e aree verdi, libere le strisce blu

Sosta gratuita in tutti gli stalli a 'strisce blu' e nel parcheggio Parini, parchi e giardini pubblici chiusi ad eccezione dell'area verde Lussu, adibita al solo transito pedonale, e delle aree per cani di corso Lancieri e via Monte Emilius. Sono le disposizioni contenute in un'ordinanza emessa ieri dal sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, per far fronte all'emergenza Coronavirus.

L'ordinanza, che giunge dopo quella emessa dal sindaco di Gressan, Michel Martinet, è esecutiva da oggi sabato 14 marzo e prevede anche la sospensione delle richieste di residenza per chi proviene da comuni non valdostani (tranne 'situazioni eccezionali' non meglio precisate); off limits i parcheggi coperti Carrel, Consolata e De La Ville.

A Gresssan, invece, il sindaco Martinet ha chiuso mercoledì scorso con ordinanza l'area verde 'Les iles'. "In questi giorni sembrava di essere su una spiaggia di Rimini - ha spiegato Martinet - e se si può chiudere un occhio per una famiglia che va a fare una passeggiata nell'area verde mantenendo le distanze di sicurezza previste dal protocollo sanitario, ciò non è possibile per chi al parco in questi giorni va ad organizzare una partita di calcio. Quindi non è rimasto altro da fare che chiudere l'area". Il sindaco di Gressan ha chiuso parzialmente anche la ciclopedonale; l'ordinanza prevede che vi si possa andare solo a passeggiare purché vengano mantenute le distanze di sicurezza. Previsto anche un nuovo regolamento con limite di velocità per le biciclette ai 10 km orari.

Tornando all'ordinanza del sindaco di Aosta, gli altri contenuti del dispositivo riguardano la sospensione del servizio di pubblicità e affissioni; il rinvio dell'attivazione del servizio di bike sharing e, in base all'ultimo decreto Conte, la sospensione delle attività di parrucchiere e barbiere fino al 25 marzo e di tutti i mercati, tranne quello coperto per i soli alimentari in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto; il mantenimento in esercizio degli "spacci' degli ospedali Parini e Beauregard ma solo per personale e degenti.