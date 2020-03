Emergenza Covid-19 settore delle Costruzioni disposto a sospendere attività

Cna Costruzioni della Valle d’Aosta e Confartigianato Imprese Valle d’Aosta evidenziano le difficoltà oggettive del settore delle Costruzioni a osservare le disposizioni dei DPCM dell’8, 9 e 12 marzo 2020.

Sui cantieri edili, pur con tutte le accortezze, è difficile rispettare livelli di sicurezza richiesti: vi sono maestranze diverse che si intercalano nelle lavorazioni; il trasporto dei lavoratori avviene su mezzi che non consentono il mantenimento delle distanze interpersonali; i dpi per l’attenuazione del rischio di contagio non sono disponibili; è stata vietata la somministrazione dei pasti in esercizi prossimi ai cantieri.

Le Associazioni e le Imprese rappresentate sono disponibili a dare il loro attivo contributo al contrasto dell’epidemia e si dichiarano disponibili a mettere in atto la drastica misura della sospensione di ogni attività nei cantieri.

Un’azione di tale incisività comporterebbe tuttavia conseguenze economiche rilevanti, che le Imprese non sono in grado di fronteggiare, da sole.

Dopo un confronto con Ance Piemonte e Valle d’Aosta, l’intero settore chiede:

- ammortizzatori sociali;

- il differimento dei termini degli adempimenti tributari e contributivi;

- il posticipo delle scadenze di rimborso dei prestiti bancari.

- sostegno ai titolari e rappresentanti d’impresa che non possono accedere agli ammortizzatori sociali Si tratta di misure che, in parte, possono essere predisposte a livello territoriale mentre, in altra, dipendono dalla fattiva interlocuzione con il Governo nazionale.

Le Associazioni hanno dunque indirizzato al Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta un invito al dialogo e la richiesta di farsi interprete - presso i livelli nazionali - delle istanze rappresentate, garantendo la propria disponibilità a collaborare.