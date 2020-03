IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 13 MARZO APRÈS-MIDI @STARE A CASA@

Le Forze dell’Ordine danno un chiarimento sulle autocertificazioni e spiegano perchè stamattina sono già partite le prime denunce.



Non è che se uno compila l’autocertificazione può andare dove vuole.

Bisogna stare a casa! 🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠

Ci si può spostare solo per:

- lavoro 👩‍💻

- necessità 🥩💊

- salute 🏥

Al momento del controllo vi fanno dichiarare e firmare perchè vi state spostando. Fatto questo la pattuglia 🚔 verifica (es. chiamando in azienda🏢, chiamando il vostro medico👨🏻‍⚕, etc… in base a quello che dichiarate).

Se scoprono che quello che avete dichiarato non è vero, vi beccate due denunce 🔴: una per la violazione dell’ordinanza di salute pubblica coronavirus (art. 650 C.P.) e l’altra per dichiarazioni mendaci (art. 495 C.P.).

Ho fatto questa precisazione perchè molti pensano che non ci sono i controlli o che basta l’autorizzazione, non è così.

Fare la spesa solo nel proprio comune e per articoli di prima necessità! Fare la spesa, non fare shopping! Una persona per famiglia 1⃣.

Se siete in 3 in macchina e state andando a fare la spesa, denuncia 🔴.

Max numero di persone in macchina 2, il guidatore e 1 passeggero posteriore.

“Anche chi va a piedi deve portare l’autocertificazione” 📄. Lo afferma il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, in conferenza stampa sull’emergenza coronavirus.

CONSEGUENZE:

art.650 codice penale (arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206,00);

art.495 codice penale (reclusione da 1 a 6 anni) (CEME)





