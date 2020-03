Coronavirus: Sindacati invocano prevenzione sanitaria rigorosa in ambienti lavoro

"Comportamenti rigorosi e coerenti nei luoghi di lavoro per contenere la diffusione de virus COVID-19" sono esortati dalle segreterie regionali di Savt, Cgil, Cisl e Uil della Valle d'Aosta. "E' urgente - si legge in una nota sindacale congiunta - che in ogni ambiente di lavoro vengano adottate tutte le misure necessarie a garantire la salvaguardia della salute e sicurezza di lavoratori e lavoratrici".

Per i sindacati "è ancora più urgente limitare le attività e i rischi per i lavoratori, proprio perché lavorare in sicurezza è la condizione necessaria per rilanciare la nostra economia e difendere l'occupazione, oltre ad essere una condizione imprescindibile per contenere al massimo la diffusione del virus".

Servono quindi "azioni coerenti e soprattutto è necessario mandare messaggi chiari e univoci a lavoratori e lavoratrici e In particolare occorre che le attività economico-produttive si adeguino subito al nuovo contesto e alle nuove necessità derivanti dalle prescrizioni dei recenti DPCM e dalla urgente necessità di contenere la diffusione del virus".

Qualora non vi fossero le condizioni per assicurare la tutela della salute dei lavoratori, per le sigle sindacali occorre "sospendere le attività lavorative, accedendo agli ammortizzatori sociali, con l'impegno da parte delle imprese di mantenere tutta la forza lavoro". I delegati sindacali si dicono disponibili "a negoziare specifiche intese, a livello territoriale e nei luoghi di lavoro, per gestire la difficile e inedita situazione di emergenza". I rappresentanti di Cgil, Cisl, Savt e Uil si impegnano a monitorare la situazione dei luoghi di lavoro e nei casi in cui non dovessero esserci il rispetto delle norme e delle misure a tutela della salute dei lavoratori, chiederanno la sospensione delle attività.

Non manca una nota polemica: infatti per quel che riguarda le misure economiche da mettere in campo finalizzate ad affrontare l'emergenza anche economica che stiamo vivendo, i sindacati considerano "al limite del ridicolo quanto sta avvenendo nella nostra regione dove da diversi giorni si parla di possibili azioni ma al momento non vi è nulla di concreto. In questi giorni abbiamo assistito da minoranza e maggioranza a proposte e controproposte che hanno più le sembianze di spot elettorali che non di soluzioni concrete".

E nel frattempo "le aziende chiudono e le persone perdono il lavoro. In questo momento bisogna fare fronte comune e trovare soluzioni senza perdere tempo. Ci aspettiamo in tempi rapidissimi una proposta concreta e condivisa da tutte le forze politiche che possa essere portata in Consiglio regionale il prima possibile".