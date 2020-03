IORESTOACASA E LEGGO… IN DIGITALE

La situazione di emergenza che coinvolge tutta l’Italia e che impone necessariamente la chiusura di tutte le biblioteche fino al prossimo 3 aprile, rende più appetibile e utile che mai il servizio di prestito digitale MLOL, acronimo di MediaLibraryOnline.

MLOL è un sistema completamente gratuito che consente ai lettori iscritti a una delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese di prendere in prestito gli ebook dei maggiori editori italiani, consultare quotidiani e periodici, ascoltare audiolibri in streaming e download e disporre di migliaia di altre risorse digitali.

Per accedere ai contenuti del portale occorre essere iscritti a una delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese e aver ottenuto la password per accedere ai servizi web del catalogo on-line (http://ivrea.erasmo.it). MLOL è un progetto del Sistema Bibliotecario, finanziato dalla Regione Piemonte, attivo 24 ore al giorno per tutti i 7 giorni della settimana e utilizzabile comodamente da casa propria. Perché #IORESTOACASA ma… continuo a leggere!