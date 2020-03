CORONAVIRUS: Gabriele Maquignaz propone galleria d'arte online per raccogliere fondi

Una grande galleria d'arte online, con esposte in vendita opere di artisti internazionali aventi per tema il Coronavirus. La proposta è stata lanciata da Gabriele Maquignaz, artista ed ex consigliere regionale Uv di Valtournenche, intervenuto questa mattina a 'Uno Mattina', il popolare programma di RaiUno condotto da Valentina Bisti e Roberto Poletti.

"La forza dell'arte può sconfiggere questo terribile e nuovo virus - ha detto l'artista votornen - ma dobbiamo essere tutti uniti, c'è bisogno della solidarietà di tutti".

Maquignaz ha spiegato lo scopo di questa iniziativa: "Il ricavato della vendita di quadri e sculture sarà destinato interamente a rimpinguare i fondi per la ricerca e la cura del Coronavirus. Io mi impegno da subito perchè questo progetto si realizzi quanto prima". Durante la trasmissione Maquignaz si è poi esibito in una breve performance artistica, 'La distruzione del Coronavirus', prendendo a martellate una sua scultura rappresentante il Covid-19.